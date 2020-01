Strage di gatti a Torre del Greco: ucciso anche Cecatone, gatto orbo mascotte della colonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strage di gatti, forse uccisi con il veleno: otto mancano all’appello, trovati quattro corpi senza vita. Ancorain via Lamaria dove la tutrice della colonia di zonaha trovato quattro gatti morti e ha allertato i carabinieri. Della colonia, però, mancano ben otto gatti che non si trovano per cui la paura è che possa trattarsi di una vera e propria strage, già verificatasi in passato e che sembra non arrestarsi.I volontari hanno allertato i carabinieri e i vigili che sono accorsi sul posto, ma alcune carcasse sono ancora lì in attesa dell’arrivo degli operatori Asl che le portino all’Istituto Zooprofilattico per scoprire le cause del decesso., la mascotte della colonia chiamato così perché orbo.«Sono stati trovati due corpi nelle campagne (pare poi seppelliti dai contadini) - dicono i volontari - una gatta femmina trovata in un garage in cui si rifugiava con la schiuma alla bocca e Cecatone, così chiamato perché aveva un solo occhio, appartenente alla colonia della signora Salmace». Tra i gatti scomparsi. Poiché non è la prima volta che in zona si verifichino queste morti misteriose i volontari chiedono aiuto alle istituzioni affinché si trovino i colpevoli.