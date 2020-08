Strage di gatti a Torre del Greco, esposto dei volontari a Comune e Asl

TORRE DEL GRECO. Strage di gatti, l'associazione presenta denuncia al Comune. Il fatto si è verificato in via dello Sport, dove i volontari di Primaurora hanno segnalato all'ente, all'Asl e ai carabinieri forestali, la morte di una gatta e dei suoi cuccioli. «Perché - dicono gli aderenti all'associazione ambientalista - queste morti così improvvise e diffuse ci sembrano molto strane e se ci sono dei colpevoli o responsabili la devono pagare amaramente».

Un solo gattino è sfuggito al massacro: «Abbiamo chiamato il soccorso animali regionale - proseguono i volontari - che purtroppo ci ha detto che se l'animale non è ferito non possono intervenire e che comunque lo rimetterebbero in libertà per strada subito. Chiunque fosse disposto a prenderlo lo faccia quanto prima». © RIPRODUZIONE RISERVATA