Stroncata da malore alla Stazione: il cane la veglia e non fa avvicinare nessuno

Venerdì 6 Settembre 2019, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 10:56

Artista di strada trovata morta a Pescara, il cane la veglia e impedisce a chiunque di avvicinarsi fino all'intervento delle forze dell'ordine.È stata un'embolia polmonare a provocare la morte di Laura Mangano, 35enne originaria di Aosta e residente a Torino, trovata priva di vita nei giorni scorsi a Pescara. È quanto emerso - come riferiscono i familiari - dall'autopsia sul corpo della donna, che è stata eseguita ieri (su mandato del pm Fabiana Rapino) e che ha evidenziato le cause naturali del decesso, escludendo l'ipotesidi un'overdose di droga emersa in un primo momento: nel sangue della vittima non sono state infatti rilevate tracce di sostanze stupefacenti.Il corpo della vittima - che nella vita faceva l'artista di strada - si trovava in un parcheggio sotterraneo dismesso, nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Portanuova. Con lei c'era il suo cane, che l'ha vegliata a lungo impedendo anche ai poliziotti di avvicinarsi fino a quando unveterinario lo ha calmato.