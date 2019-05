Studenti costringono un cagnolino a bere birra da un barile: il video choc fa il giro del web

so apparently it’s okay to force dogs to drink beer even though it can kill them???? @HofstraU @AEPi pls do better @peta pic.twitter.com/u8Wx78MUfL — Kristina (@kristinaproscia) May 11, 2019

Venerdì 17 Maggio 2019, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il video choc, condiviso su, ha superato le 100mila visualizzazioni, generando lo sdegno della Rete. I responsabili del gesto disumano sono stati sospesi ed è partita un'indagine interna.La vicenda si è svolta a New York. Come riporta, nel filmato si sente una voce che dà i comandi al cagnolino color champagne. «Vai», gli ordina.Si sentono grida di incitamento e risate.Il fatto è finito nel mirino dellae in quello degli amministratori della. L'università di Long Island ha confermato di averin attesa dei risultati dell'indagine.«È stato molto sbagliato su così tanti livelli - ha detto al Washington Post Gary Rogers, portavoce della contea di Nassau -. Sono sicuro che non è stata un'idea del cane. Gli animali non fanno quella scelta».«Ho ancora un nodo nello stomaco», ha scritto un utente. In una dichiarazione rilasciata a The Post, gli amministratori dell'università hanno affermato che il comportamento nel video è «inaccettabile e in violazione del Codice degli standard comunitari dell'Università». Oltre alla sospensione della confraternita, «ogni singolo studente identificato nel video sarà anche soggetto al codice dell'università».