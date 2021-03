Australia, trovato raro cucciolo albino di tartaruga: «Ne nasce uno su 100mila»

Australia, trovato raro cucciolo di tartaruga albino: «Ne nasce uno su 100mila». Jessica Buckman è abituata a trovare cuccioli ritardatari quando esce a controllare i nidi di tartarughe verdi appena nati sull'isola Lady Elliot del Queensland. Ma la minuscola creatura rosa che ha trovato lunedì nel collo di un nido era tutt'altro che una solita scoperta: un raro cucciolo albino che aveva un po' di difficoltà a scavarsi. Lo riporta il Guardian con la foto incredibile.

APPROFONDIMENTI RECORD Florida, è record di morti di lamantini: mai così tante... PELO E CONTROPELO Tartaruga liberata a Punta Campanelladopo 18 giorni è in... GLI ANIMALI Cilento, tarturuga Caretta Carettasenza vita sulla spiaggia di...

Ho tirato fuori un po' di sabbia e lui o lei era nel mezzo. Sono rimasta scioccata. È stato davvero speciale essere testimone», ha detto Buckman al Guardian Australia dall'isola corallina più meridionale della Grande Barriera Corallina. Il suo collega Jim Buck, che è stato coinvolto nel lavoro di monitoraggio delle tartarughe sulla barriera corallina per più di 30 anni, ha stimato che solo una su 100mila uova deposte si tradurrebbe in un cucciolo albino.

Ne ha visti solo una manciata ed è stato sorpreso di trovare un secondo nel nido che hanno controllato lunedì, uno che non ce l'ha fatta ed era ancora bloccato nel suo guscio. «È difficile dire se ce ne fossero altri perché non eravamo lì nel momento in cui sono emersi i piccoli», ha detto Buck. L'albinismo è una malattia ereditaria caratterizzata da un'assenza totale o parziale di pigmentazione, che si traduce in esemplari bianchi o rosa. Nel mondo animale, di solito significa una vita molto breve perché gli esemplari non hanno la capacità di mimetizzarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA