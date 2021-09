Tartaruga a passeggio sulla pista: stop al decollo di cinque aerei

This is the turtle that wandered onto the runway at Narita airport yeah, halting the flight of a turtle painted aircraft

Una tartaruga ha deciso di fare una passeggiata lungo una delle piste dell'aeroporto internazionale di Narita, Tokyo, Giappone, causando il ritardo di cinque voli, secondo quanto riporta il giornale locale NHK.

L'animale, lungo circa 30 centimetri e pesante 2 chilogrammi, è stato avvistato dal personale dell'aeroporto di Narita e la pista è stata chiusa per circa 10 minuti. Di conseguenza, cinque aerei hanno dovuto ritardare il loro decollo. Uno di questi era un aereo a due piani della All Nippon Airways diretto alla città di Naha, nella prefettura di Okinawa meridionale che presentava l'immagine di una tartaruga marina verde in stile hawaiano sulla fusoliera.

Secondo i dipendenti ANA, le tartarughe marine sono considerate un simbolo di buona fortuna alle Hawaii, quindi il ritardo del volo dovuto all'animale è stato percepito dai passeggeri e dall'equipaggio con ottimismo e umorismo.

La tartaruga è stata catturata dal personale aeroportuale, che ora sta cercando di scoprire a quale specie appartiene per determinare se debba essere collocata in qualche habitat naturale speciale. Per ora, si ritiene che l'animale si sia allontanato da uno stagno vicino alle piste di atterraggio.