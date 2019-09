La tartarughina appena nata corre da sola verso l'oceano: le tenere immagini fanno il giro del mondo

Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 16:16

La spiaggia, se non fosse stato per quel puntino scuro che si muoveva incontro alla risacca, sarebbe risultata deserta. D'altronde, all'alba, non è che ci sia tutta questa gente in giro. Nemmeno lungo le splendide spiagge della Florida . Anche per questo, quello strano movimento aveva incuriosito l'autore del filmato che, dopo qualche attimo, avrebbe deciso di avvicinarsi. Quel puntino era una piccola tartaruga marina. Sola, la piccola si dava da fare per raggiungere le onde dell'oceano. Attardatasi chissà per quale motivo, la tartarughina sembrava sapere bene dove andare, seguendo quel magico sentiero che la Natura aveva disegnato per lei.Così, in quelle tenere immagini, pubblicate da Fox 35, c'è tutta la forza di volontà di un esserino che, appena nato, è già pronto ad affrontare l'ignoto. "I piccoli di tartaruga , spiega la biologa Valentina Braccia, una volta lasciato il nido, cosa che accade spesso anche al buio, seguono l'istinto e si dirigono verso la luce che proviene dal mare, dato che l'orizzonte marino, rispetto a quello terrestre, risulta più luminoso per via dei corpi celesti che lo rendono visibile". Affrontare la nascita e quelle onde, per una creaturina così piccola e delicata e soprattutto sola, non deve essere affatto facile. Eppure, la tartarughina, ci riesce. In un attimo, appena toccata l'acqua, scompare, pronta ad evitare i mille pericoli che la attendono. E chissà che tra qualche anno non riesca a tornare ancora su quella spiaggia che l'ha vista nascere per dare nuova vita alla sua specie.