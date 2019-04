Mercoledì 3 Aprile 2019, 22:58

Commuove il web la foto di una tartaruga vittima di un sacchetto di plastica. L'esemplare, lungo circa un metro, appartiene alla specie Carretta Carretta, la più comune nel Mediterraneo, non presenta tagli e ferite sul carapace o le zampe. Dalla bocca, invece, è evidente la fuoriuscita di materiale di plastica che probabilmente l'ha soffocata. Gli specialisti dell'Istituto Zooprofilattico di Portici domani mattina effettueranno un esame autoptico per chiarire le cause della morte. Intorno alla tartaruga, ormai senza vita, si crea un capannello di gente, che fotografano e postano sui social l'animale senza vita. Da un profilo Facebook si invita a condividere la foto, nonostante la drammaticità dell'immagine: "Affinché si sappia a quale livello di barbarie siamo arrivati senza accorgercene". Elena Petruccelli