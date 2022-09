Monza, famiglia di tartarughe abbandonata in una scatola al supermercato. Salvate da Enpa

Se non fosse stato per un uomo che si stava recando al supermercato per fare la spesa, per mamma tartaruga e i suoi piccoli sarebbe stata la fine. Sì perché, per quanto assurdo possa sembrare, qualcuno doveva aver avuto la geniale idea di abbandonarle in una scatola, sotto il sole, nel parcheggio di un supermercato di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza. Una condizione terribile che avrebbe potuto ucciderle in poche ore. Fortunatamente per tutti, l'uomo, dopo un primo comprensibile momento di smarrimento, ha pensato bene di allertare i volontari di Enpa Monza e Brianza, l'ente che ha diffuso le immagini che proponiamo, e che lo hanno indirizzato presso il parco canile di Monza dove, i rettili, sono stati presi in cura. La famigliola, composta dalla mamma di circa 15 anni e da ben 5 piccoli di circa un mese d'età, è stata identificata come appartenente alla specie Testuggine di Hermann (Testudo hermann). Per quanto possibile, si sta cercando di rintracciare l'autore di un gesto che non ha giustificazione alcuna.