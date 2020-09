Tartarughe caretta caretta, nella notte quattro schiuse nel Cilento di cui una a sorpresa

Nella notte quattro nuove schiuse da nidi di tartarughe caretta caretta nel Salernitano.



Altre 71 tartarughe caretta caretta sono nate ieri al terzo nido individuato ad Ascea, 39 da un nido a Palinuro, 49 da un nido a Camerota e altre 7 ancora a Camerota da un nido non segnalato sotto gli occhi di una coppia di turisti che hanno chiamato la Capitaneria di Porto.



E’ un vero e proprio boom nel Salernitano, e nel Cilento in particolare, con 26 nidi quest’anno che hanno stracciato il record precedente, pari ad 11, del 2016.



Si è in attesa ancora della schiusa delle uova in altri 14 nidi. In totale, fino ad oggi, sono nate circa 600 tartarughe caretta caretta di cui 300 nel solo comune di Ascea. © RIPRODUZIONE RISERVATA