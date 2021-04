Tasso investito da un'auto, salvato dai Forestali e rimesso in libertà

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino hanno proceduto, con il supporto di veterinari dell’ASL, alla liberazione in natura di un esemplare di tasso comune “Meles meles” . Il giorno 11 aprile l’animale era stato recuperato nel comune di Giffoni Sei Casali dai veterinari dell'ASL, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni e della locale Stazione. La bestiola era stato rinvenuta in stato di shock e claudicante verosimilmente a seguito di investimento da parte di un veicolo. L’esemplare di tasso era stato quindi portato presso il centro di recupero fauna selvatica “Il Frullone” di Napoli per tentarne la riabilitazione. L’animale non aveva riportato fratture o lesioni e veniva quindi sottoposto solo ad una cura farmacologica fino ad una piena guarigione. Previa individuazione di un sito idoneo al rilascio all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, l’esemplare è stato quindi restituito al suo habitat naturale.

APPROFONDIMENTI IN EXTREMIS Cercano tartufi nei boschi e salvano 4 cuccioli di cane chiusi nel... L'INTERVENTO Parco Cilento, recuperato e salvatoun tarabusino di rara bellezza IL SOCCORSO Roccaraso, lupo precipita per cinque metri: salvato da carabinieri e...