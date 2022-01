Tasso scava la tana e scopre un tesoro: trovate 209 monete romane in una grotta in Spagna

Sembrerebbe una vicenda degna delle pagine di una novella di Luis Sepúlveda. La storia del tasso che voleva costruirsi una tana per ripararsi dal freddo e invece trovò un tesoro di monete romane. Poco gustose per lui, ma succulente per gli archeologi. Non a caso, la grotta che ha fatto da cornice alla particolare storia è stata anche ribattezzata “la grotta del tasso”. Siamo in Spagna, a Berció, presso Grado, nella regione delle Asturie,...

