Terremoto California, filma il cane fuori casa durante la scossa: il post indigna i social

Sabato 6 Luglio 2019, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 18:23

Una ragazza americana,, è finita nella bufera per aver lasciato il propriofuori casa durante la violenta scossa di terremoto di stamani , in, filmandolo attraverso la vetrata della portafinestra. Lo racconta il Daily Mail. «Lascia entrare il cane». «Ho avvisato l'associazione animalista Peta» «Dammi il tuo indirizzo così mi prendo cura io di lui»: sono solo alcuni dei commenti contro la giovane.Nella clip condivisa sui social mostra gli effetti del terremoto sulla sua piscina. Le onde si sollevano con forza, mentre lei è dentro casa e il cane nel cortile che cerca disperatamente di entrare. L'animale abbaia, ma lei sembra molto intenta a riprendere. Alla fine una sola frase rivolta a lui: «Tutto ok Max?». Ed è stata proprio questa attenzione tardiva ad aver scatenato le critiche sul web.La donna è stata rimproverata per non aver pensato ad accogliere il cane visibilmente spaventato. Il video è diventato rapidamente virale con oltre un milione di visualizzazioni nelle prime due ore di pubblicazioneChanel ha poi dovuto postare un altro video per mostrare il cane tra le sue braccia e in perfetta salute.