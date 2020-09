Tigre al guinzaglio al centro commerciale, le immagini fanno il giro del mondo

La portava al guinzaglio come si fa con un cagnolino o un gattino. Peccato, però, che quel cucciolo non fosse nè l'uno nè l'altro. Quel fagotto variopinto, bardato con tanto di pettorina, era una tigre. Uno splendido cucciolo di tigre del Bengala che la sua padroncina, accompagnata da un uomo, aveva deciso di portare con sè al centro commerciale. Così, affaccendata nello shopping, la signora dai lunghi capelli biondi e soprattutto quello strano cucciolo, avevano finito di attirare l'attenzione dei clienti del centro commerciale di Polanco, uno dei quartieri più esclusivi di Città del Messico dove, evidentemente, un tigrotto al guinzaglio ancora non si era mai visto.

Così, dopo la sorpresa iniziale dei passanti, qualcuno aveva cominciato a riprendere quella scena più unica che rara ed a pubblicarla sui social dove, manco a dirlo, in un attimo avrebbe fatto il giro del mondo. Immagini certamente singolari, come quella diffusa da Mexico News Daily che pubblichiamo, che rendono perfettamente l'idea e che hanno permesso l'identificazione della donna. Fermata dalla polizia, la padroncina del tigrotto si è giustificata dicendo di aver acquistato il cucciolo in un negozio di animali esotici. Una spiegazione che non ha convinto gli investigatori e nemmeno le associazioni animaliste che chiedono sia fatta piena luce sul singolare episodio. Nel frattempo, liberato da guizaglio e pettorina, il cucciolo sarebbe stato trasferito in una struttura protetta.

