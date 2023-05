Il calciatore a spasso con la tigre al guinzaglio: la foto choc che indigna i social

L'ex difensore del Manchester City Jason Denayer è finito nel mirino degli animalisti perché si è fatto fotografare con una tigre al guinzaglio: il tutto postato su Instagram. Il nazionale belga ha trascorso cinque anni con il City, ma non ha mai fatto l'esordio in prima squadra. Ha trascorso una stagione in Premier in prestito al Sunderland e ha vinto la Premiership scozzese durante un altro prestito al Celtic .

Denayer, 27 anni, ha continuato a stupire in Francia con il Lione e ha partecipato a Euro 2016 con il Belgio, ma ora gioca nella Pro League degli Emirati Arabi per il club di Dubai Shabab Al-Ahli. Di recente ha colto l'occasione per portare a spasso una tigre per le strade dell'emirato mediorientale: invece del cane, lui al guinzaglio aveva proprio un tigre.

Ovviamente è scoppiata una bufera, tantissimi i commenti negativi alla foto. Ma c'è stato anche chi lo ha applaudito: "Il re leone con la sua tigre", "Sei il migliore" e "Il capo".

Non è il primo caso di calciatore a spasso con una belva. L'ex attaccante del Manchester United Memphis Depay è stato oggetto di feroci critiche nel 2020 quando ha pubblicato immagini sui social media con un cucciolo di ligre . I gruppi per i diritti degli animali hanno criticato l'olandese per aver interagito con il felino, un incrocio tra un leone e una tigre.