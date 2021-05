Due tigri aggrediscono e uccidono il loro guardiano e poi fuggono: catturate e abbattute

La fuga di due tigri verso la libertà è durata poco, perché dopo aver ucciso il loro guardiano sono state catturate. E poi abbattute. Le tigri sono erano riuscite a fuggite dalla loro gabbia presso il punto panoramico della Peacock Valley nella città di Nanyang, nella provincia centrale cinese dell'Henan.

<h2>L'incidente</h2>

L'incidente è avvenuto questa mattina quando l'addetto stava dando da mangiare agli animali nel sito che si trova nel comune Shangji della contea di Xichuan. L'uomo, ferito, è stato condotto presso l'ospedale locale ma i disperati tentativi di rianimarlo sono falliti. Il governo locale ha immediatamente disposto l'evacuazione dei residenti delle aree vicine mentre era in corso la ricerca delle due tigri in libertà nel perimetro della valle. Poiché i tentativi di intrappolare gli esemplari si sono rivelati vani, questi sono stati abbattuti a colpi di pistola rispettivamente alle ore 14:20 e alle 15:12, per ragioni di sicurezza pubblica. Un'indagine preliminare ha rivelato che le due tigri appartengono a un circo della città di Suzhou, nella provincia dell'Anhui, nella Cina orientale, ed erano state noleggiate dal punto panoramico Peacock Valley per spettacoli pubblici con procedure sufficientemente legali. Sono ancora in corso ulteriori indagini sulle cause della tragedia.