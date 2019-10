L'odissea delle 10 tigri trasportate da Latina alla Russia: una morta, altre in fin di vita

Sei giorni ferme al confine tra Polonia e Bielorussia, un esemplare morto e un altro in fin di vita. Non è ancora finito il viaggio delle 10 tigri partite da Latina lo scorso 22 ottobre e dirette in uno zoo in Russia, ma già si iniziano a contare le vittime di questa odissea. A rendere noto il bilancio è la Lav (Lega Anti Vivisezione) che annuncia una formale denuncia contro i responsabili. «I video che abbiamo ricevuto in anteprima mostrano che gli animali viaggiavano in condizioni agghiaccianti, non conformi alla normativa vigente» dichiara l'associazione.

Insomma, forti dubbi rimangono sulla certificazione di idoneità al trasporto delle tigri. E mentre rimangono ferme al confine tra i due Paesi est europei per questioni burocratiche, le loro condizioni non migliorano affatto. «Le tigri sono rinchiuse in casse completamente inadeguate per un viaggio così lungo, e la morte degli animali prova che questo trasporto non è stato effettuato tenendo in

considerazione le esigenze degli animali», afferma la Lav che aggiunge: «Anche le autorizzazioni presentano delle incongruenze, riportando genericamente la presenza di animali in cassa quando, secondo il Regolamento CE 1/2005 deve essere specificata la specie degli animali trasportati».

Per queste ragioni la Lav annuncia «una denuncia per maltrattamento ed uccisione degli animali, dal momento che chi ha scelto di usare queste modalità di trasporto ha condannato questi animali a sofferenza e morte, come poi drammaticamente avvenuto. È evidente che il risparmio nell'operazione commerciale ha avuto un ruolo fondamentale sulla sorte di questi animali, e che i

responsabili della vendita saranno chiamati a risponderne». E conclude: «Il destino di questi animali è ancora del tutto incerto e si temono ulteriori sofferenze e decessi. Ci auguriamo che l'offerta che nelle ultime ore è stata avanzata dalla fondazione Animal Advocacy and Protection, nostri partner europei nelle battaglie in difesa degli animali, di prendere al più presto in carico le tigri e mantenerle all'interno dei propri Santuari e Centri di Recupero, sia accettata e in questa

maniera gli animali potranno trovare finalmente una soluzione lontana dallo sfruttamento commerciale».

