Domenica 28 Luglio 2019, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non capita tutti i giorni di mettere in padella un tonno da quasi due quintali. La singolare esperienza è capitata a Gabriele Gemma, chef del ristorante Al Pirata di Cervia dove nei giorni scorsi è stato recapitato un tonno da oltre 180 chili. Un esemplare da record servito giovedì scorso in occasione della serata consacrata alle crudità. Sono bastate poche ore e del tonno gigantesco è rimasta solo… la lisca.