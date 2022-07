Donna in topless prova a cavalcare un delfino in mare: la scena ripresa in Olanda

Donna in topless prova a cavalcare un delfino in mare. La scena folle arriva dall'Olanda, più precisamente da Zandvoort. Un video pubblicato su Twitter mostra la donna che vede l'animale e con atteggiamento divertito prova a montargli sulla schiena, come fosse un cavalluccio di legno. Il video dura circa un minuto, nel quale la signora (che appare senza il pezzo del costume che dovrebbe coprire il seno) tenta ripetutamente di cavalcare il delfino, cadendo goffamente e mettendo in allarme le persone che assistono alla scena. Due ragazzi hanno infatti cercato di allontanarla, per evitare che il delfino potesse farsi male. Qualcun altro le ha urlato di smetterla.

Gestoorde walvisachtige vrouw klimt in Zandvoort op spitssnuitdolfijn, terwijl de dolfijn eerder door anderen teruggeduwd werd in de zee. Het dier had daar door kunnen overlijden. pic.twitter.com/AN4Z3twHkB — MyCupsOfCoffee (@Mycupsofcoffee) July 21, 2022

Il video potrebbe mettere nei guai la donna, che pensava di compiere un gesto goliardico. In realtà, secondo quanto riportato da RTL, la polizia ha avviato un'indagine per capire se sia stato commesso un reato. L'animale era in forte difficoltà in quel momento. Secondo SOS Dolfijn, un'organizzazione olandese di salvataggio delle balene, vedere il delfino a riva a Zandvoort è «molto inquietante». Questi animali «dovrebbero stare nel Mare del Nord, sono animali di acque profonte», aggiungono dall'associazione. «Questi animali non sopravvivono bene in questi tipi di acque. Cercano cibo a una profondità di due o tre chilometri».