Topo nell'albero di Natale, la scoperta di una mamma fa il giro del web: «Chissà da quanto era lì»

Mancano pochi giorni a Natale e in molti si stanno dedicando agli utlimi preparativi. Tra regali e addobbi d'ogni genere, le nostre case si colorano e, come ogni anno, il tradizionale albero è il fulcro della festa. L'abitudine di decorare i sempreverdi parte da lontano: era diffusa già tra i Celti durante le celebrazioni relative al solstizio d'inverno. I Vichinghi dell'estremo Nord dell'Europa, per esempio, dove il sole “spariva” per settimane nel pieno dell'inverno, nella settimana precedente e successiva al giorno con la notte più lunga, si officiavano le solennità per auspicare il ritorno del sole. Una consuetudine, dunque, divenuta sinonimo di gioia e speranza. Ma che per una giovane mamma si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Cenone di Natale e Capodanno: prezzi alle stelle con lo zucchero rincarato del 49% e il burro del 41% Più costosi anche regali e conti al ristorante

La donna ha raccontanto la sua disavventura su TikTok. Stava girando un video per mostrare ai suoi amici il suo albero quando ha scoperto che un topo si era nascosto tra i rami. Nel video si può vedere Gina che colpisce l'abete con un manico di scopa per cercare di capire cosa si muovesse al suo interno. Mentre sposta i rami, appaiono due occhietti neri tra le luci e i fiocchi di neve sintetici. La donna ha scritto un testo sulla clip che recita: «Pensavo di vedere cose» con un'emoji in preda al panico. La didascalia recita semplicemente «Aiuto!!!!!!». Gli utenti di TikTok hanno commentato in massa il curioso episodio: "Avrei dato semplicemente fuoco all'intero albero", scrive, ironicamente, una ragazza. «Sarei morto sul colpo», ha chiosato qualcun altro.