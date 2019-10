Trova un gatto e chiede il riscatto alla padrona: «Mille euro se lo vuoi riabbracciare»

Martedì 8 Ottobre 2019, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 14:50

«Mille euro per riabbracciare il tuo gatto», con queste parole una donna avrebbe ricattato la proprietaria di Tigruz, un felino di razza europea di quattro anni che era scomparso da casa facendo preoccupare la sua famiglia. La padrona, una 22enne di origini romene, aveva tappezzato il quartiere a Torino con le sue fotografie sperando nella buona fede delle persone che avrebbero potuto incontrarlo. E invece è stata vittima di un tentativo di estorsione.La donna che lo ha trovato, una 54enne di origini albanesi, ha contattato la giovane attraverso il numero sulle locandine e ha inviato un messaggio Whatsapp per chiedere il riscatto. Per restituirglielo ha chiesto prima mille euro e poi trecento. Da lì è iniziato uno scambio di messaggi e foto tra le due donne: una disposta a tutto pur di riavere indietro il suo Tigruz, appunto, e l'altra che voleva approfittarne.La vittima si è rivolta ai carabinieri, che l'hanno accompagnata nel luogo dell'appuntamento, in corso Traiano, e hanno arrestato la 54enne per estorsione. La donna è ora ai domiciliari.