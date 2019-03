Mercoledì 20 Marzo 2019, 19:51

Domenica 31 marzo allo Zoo di Napoli un’esperienza unica attende i più avventurieri. Torna ZOOrassic Park, dopo l'enorme successo della prima edizione, con una nuova sorprendente avventura con i Dinosauri allo Zoo di Napoli! Uno spettacolo itinerante e dalle mille sorprese, con una compagnia di attori che di volta in volta racconterà caratteristiche e segreti della specie oltre ad agire al meglio per spettacolarizzare la natura, come appariva milioni di anni fa.