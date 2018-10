Toro con zampe spezzate agonizza in strada: il video che indigna la Spagna

Las terribles imágenes del toro con las patas rotas arrastrándose por el asfalto en Mejorada del Campo ya es noticia en los principales medios.https://t.co/ic1YMTngeW — PACMA (@PartidoPACMA) 15 ottobre 2018

Martedì 16 Ottobre 2018

Il maltrattamento degli animali è purtroppo un fenomeno all'ordine del giorno, soprattutto in, dove i tori vengono tutt'ora utilizzati nelle corride. Il "" (Pacma) si batte nel paese da ormai quindici anni per tutelare i diritti di questi animali e ha da poco diffuso in rete un video per denunciare l'ennesimo caso di violenze, avvenuto a Mejorada del Campo, vicino Madrid. Nel video si vede un toro con le zampe posteriori spezzate agonizzare in strada e trascinarsi faticosamente.L'animale viene fatto saltare da un camion che, probabilmente, era posto a un'altezza troppo elevata e ha causato la rottura degli arti del toro. Il Pacma ha denunciato l'accaduto alle autorità e ha invitato i propri sostenitori a firmare una petizione per cambiare la legge in Spagna riguardo i maltrattamenti sugli animali.