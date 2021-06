Torre del Greco, cane si perde e vaga per la città: ritrovato e riconsegnato grazie al microchip

Il microchip ha permesso di risalire alla proprietaria e consentito di far tornare a casa il cane di razza setter di cui non si avevano più notizie da ieri sera. A riabbracciarlo, nella casa di via Cavallo, Anna, la ragazza disperata dopo che non era riuscita più a trovarlo.

Il cane, dopo avere vagato per la città tutta la notte e il giorno sotto il sole cocente, è stato rinvenuto nella zona di Sant'Antonio Brancaccio. Provvidenziale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati