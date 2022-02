Torre del Greco: cagnolino ritrova l'anziana padrona nel giorno della festa degli innamorati

Ha potuto riabbracciare il proprio cagnolino grazie all’impegno dei volontari. Una storia a lieto fine, resa possibile dall’operato delle guardie ambientali del corpo provinciale di Napoli, che hanno aiutato l’anziana proprietaria di un meticcio che si era perso nei giorni scorsi a ritrovare l’animale e a riportarlo a casa. Stavolta con tanto di microchip, visto che finora il cane non aveva il dispositivo utile a risalire alla sua identità e soprattutto a quella dei padroni.

E così ieri, nella giornata di San Valentino, l’anziana ha potuto rivedere e riabbracciare il cagnolino, che a sua volta non ha nascosto la propria gioia nel rivedere il volto amico: «Possiamo dire - afferma Salvatore De Chiara, storico componente del Gav - che, grazie al cuore di Grazia Raia (una delle principali attiviste, scomparsa di recente), l’amore ha trionfato nel giorno dedicato a tutti gli innamorati».

La vicenda ha preso il via dalla segnalazione della donna, che aveva denunciato all'associazione animalista l’allontanamento del cagnolino: «Abbiamo seguito l'intera vicenda - prosegue De Chiara - venendo a sapere del ritrovamento, fino ad andare a Torre Annunziata per riprendere il cane e riportarlo alla proprietaria. Un momento di gioia che ripaga dei tanti sacrifici che quotidianamente facciamo per il benessere dei nostri amici a quattro zampe».