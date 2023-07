Torre del Greco, gelati gratis a chi offre cibo ai randagi

L'ultimo caso è di questo pomeriggio, con un cane di taglia medio-grande abbandonato in strada. È stata una telefonata ad allertare il Corpo Gav (guardie ambientali volontarie), i cui responsabili si sono recati sul posto per dare assistenza alll'animale: «Ma siamo oltre il limite gestibile - ammettono i volontari - visto che siamo alla media di una segnalazione al giorno. Purtroppo non sappiamo più dove sistemarli».

Con le vacanze estive si moltiplicano i casi di abbandono. E allora il Corpo Gav, come fa da diversi anni, ha deciso di organizzare un appuntamento per promuovere una campagna di sensibilizzazione: «Sono circa 150.000 gli animali abbandonati in Italia ogni anno, soprattutto cani e gatti - sottolinea la presidentessa Raffaella Belfiore - Chi abbandona un animale è una persona incivile e senza amore. Va ricordato a questi soggetti che possono essere puniti anche con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda che va da 1.000 fino a 10.000 euro».

L'appuntamento è per sabato 29 luglio dalle 19 alle 22: al civico 3 di via Litoranea sarà allestito un gazebo per la raccolta di crocchette, scatolette, medicinali e antiparassitari per gli amici a quattro zampe meno fortunati.

Ad accompagnare l'iniziativa lo slogan: «Offrirmi il pranzetto, il gelato te lo offro io».

A tutti coloro i quali faranno una donazione, sarà infatti offerto loro un gelato. Inoltre il Corpo Gav distribuirà gratuitamente ai commercianti che aderiranno all'iniziativa ciotole da riempire di acqua per dissetare cani e gatti randagi.