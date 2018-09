Tre gattini salvati al cimitero: abbandonati tra le tombe nel Napoletano

Lunedì 17 Settembre 2018, 11:33

TORRE DEL GRECO - Poche settimane di vita ciascuno, disidratati, denutriti, impauriti: tre cuccioli di gatto sono stati salvati questa mattina al cimitero di Torre del Greco, abitato da sempre da gatti e cani randagi: gli animali sono stati abbandonati tra le tombe, il loro pianto ha richiamato l'attenzione delle volontarie che hanno subito fornito ai tre piccoli acqua, cibo e cure mediche.La situazione delle colonie feline al camposanto si sta facendo critica, i gatti si stanno moltiplicando e i soli sforzi dei volontari non bastano più per garantire assistenza ai randagi. Almeno 20 i mici che vivono tra le tombe, ma il numero è in costante crescita. I volontari lanciano un appello alle istituzioni: «Aiutateci ad accudirli: abbiamo bisogno di cibo, medicine, assistenza veterinaria ma soprattutto sterilizzazioni. Soltanto così potremmo riuscire a fermare la piaga del randagismo. È sempre piu critica la situazione della colonia felina del cimitero - racconta Anna, una delle tante donne che accudisce i felini del camposanto - Le sterilizzazioni sono bloccate, non c'è nessuno aiuto e queste povere creature sono affamate: servono pappe e volontari per iniziare il programma delle sterilizzazioni».