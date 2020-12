E nella grotta di Gesu Bambino nasce un asinello

Sorpresa su Monte Orco a Tricase: nasce un asinello nella capanna della Natività. Una nuova vita che appare subito come un buon auspicio in questo difficile 2020 che se ne sta andando via.

La bestiola ha scelto i giorni di Natale per venire al mondo. Un piccolo dono per far sorridere magari un bambino, e non solo lui.

Le luci della 41esima edizione sono spente. C'è solo accesa la grande stella cometa. È proprio sotto la grande stella, nella capanna della Natività nella giornata di ieri è nato un asinello. In tempi normali il piccolo sarebbe divenuto l'attrazione dello storico presepe vivente di Tricase, ma con le limitazioni imposte dalla pandemia il tutto è rimandato alla prossima edizione che vedrà - assicura il Comitato Presepe Vivente - protagonista anche lui, l'asinello

La mamma per ora non fa avvicinare nessuno. Una sola certezza: se è maschio si chiamerà Dodo

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA