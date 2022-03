Trovato in una foresta americana un serpente della cui specie non si sapeva più niente dalla metà del secolo scorso

Nel 2006, un team di ambientalisti dell'Alabama ha lanciato un progetto per reintrodurre il serpente indaco orientale nello Stato. A partire da singoli esemplari catturati in natura dalla Georgia, dove sono presenti in numero più considerevole, il team ha iniziato ad allevare una popolazione in cattività. Nel 2010, i primi serpenti della popolazione nata in cattività sono stati rilasciati nella foresta nazionale di Conecuh. L'obiettivo è quello di introdurre un totale di 300 serpenti per creare una popolazione sana e vitale in Alabama.

I serpenti, tuttavia, sono un elemento cruciale dell'ecosistema. Jim Godwin, un biologo animale dell'Alabama Natural Heritage Program gestito dall'Auburn University Museum of Natural History, ha detto alla CNN che i serpenti indaco orientali sono stati storicamente i «predatori» in quel tipo di foreste. Pertanto, un calo della popolazione di serpenti ha un «effetto domino» su altre specie nell'ecosistema.

La scoperta dei serpenti indaco orientali nati in natura significa che i serpenti liberati sono sopravvissuti e hanno avuto prole, fornendo un barlume di speranza per il successo della specie in Alabama. «È un eccellente indicatore del fatto che i serpenti che abbiamo liberato, che sono nati in cattività, sono stati in grado di adattarsi alla natura e si stanno riproducendo», ha detto Godwin. Secondo il biologo, il serpente scoperto è chiaramente nato in natura a causa di due fattori: le sue piccole dimensioni e la mancanza di un tag PIT (o transponder integrato passivo). Poiché infatti i serpenti rilasciati sono etichettati con tag PIT, e hanno minuscoli microchip che consentono ai ricercatori di identificare ogni animale tramite il suo codice univoco.

Il primo serpente indaco orientale nato in natura è stato scoperto in Alabama nel 2020, secondo il Dipartimento di conservazione e risorse naturali dell'Alabama. Entrambi i serpenti sono stati trovati per caso, secondo Godwin, che ha spiegato che «è difficile trovarli, perché sono piccoli e possono nascondersi molto facilmente».

Il progetto di reintroduzione è stato una collaborazione tra la Auburn University, il Dipartimento per la conservazione e le risorse naturali dell'Alabama, il servizio forestale degli Stati Uniti, il servizio per la pesca e la fauna selvatica degli Stati Uniti e altri partner, ha affermato Godwin.