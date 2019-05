Tubercolosi nel cibo dei gatti: contagiati 50 animali e 2 dei loro padroni

Domenica 19 Maggio 2019, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 17:02

Tubercolosi nel cibo per gatti. Un cibo per animali domestici, gourmet, è finito nella lente di ingrandimento dei veterinari perché sospettato di contenere il bacillo della tubercolosi che avrebbe colpito circa 50 gatti e 2 dei loro padroni. Il cibo considerato naturale Wild Venison è stato richiamato da Natural Instinct, dopo essere stato commercializzato come opzione più salutare tra i cibi per animali.L'università di Edimburgo ha analizzato diversi campioni del cibo trovando batteri che di solito scatenavano la tubercolosi bovina negli animali e nelle case di chi usava consumare questo cibo. Si è avviata una vera e propria epiemia che riguarda il Regno Unito e a far insospettire le autorità sono stati i numerosi casi di malattia in animali che vivevano esclusivamente in casa e che non avrebbero potuto contrarre il batterio altrove.L'azienda produttrice ha fatto sapere che si impegnerà per andare a fondo della vicenda e per far sì che non ci siano rischi per la salute degli animali.