Ormai girolonzano ovunque. Non è più necessario percorrere qualche stradina di campagna per incontrare da vicino i cinghiali. E, infatti, nella baia di Ogliastro Marina, nel comune di Castellabate, un grosso esemplare è stato ripreso in video mentre cercava refrigerio in acqua. Il cinghiale, infatti, con molta tranquillità, facendosi strada tra gli ombrelloni dell'hotel Il Cefalo, entra in acqua per rinfrescarsi, per poi uscire e riprendere la via di “casa”. Non è, tuttavia, la prima volta che si registrano episodi simili. Anche ad Acciaroli, nel comune di Pollica, e a Baia Arena, nel comune di Montecorice, in passato si sono registrati episodi simili. © RIPRODUZIONE RISERVATA