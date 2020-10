Uccelli in picchiata sui passanti: bambini terrorizzati come nel film di Hitchcock, ecco il video

Le gazze possono essere particolarmente permalose. Oppure, possono esserci persone che ricordano loro brutti episodi del passato. Comunque, quello che è accaduto in Australia a Max, un bimbo del Nuovo Galles del Sud, prima in monopattino e poi in bicicletta, non è cosa rara: una gazza lo ha aggredito mentre si trovava in strada, cercando di colpirlo in testa. Sembra un film dell'orrore, come "Uccelli" di Alfred Hitchcock, ma questa scena è diventata virale su Youtube.

Secondo quanto si legge sull'edizione on line della tv australiana 9News è stato il padre, Wayne, a rendere pubblico il video che fa vedere la gazza volare in picchiata contro loro due. Secondo l' Australian Academy of Science solo una gazza maschio su 20 può comportarsi in questo modo per cercare di proteggere la cova e comunque otto persone su dieci, che passano nel territorio della gazza, non avranno mai la possibilità di vivere questo incubo da film.

Rari sono gli attacchi della gazza per ferire: più frequentemente lo fa per intimidire. In Australia è stato realizzato un sito magpiealert.com, dove è possibile segnalare casi di aggressione da gazza.

