Strage di uccellini a Philadelphia: oltre 1.500 a terra in un giorno. «Morti dopo l'impatto con i grattacieli»

Quella che si è verificata nei giorni scorsi a Philadelphia, è stata una vera e propria strage. Una strage che, però, ha dell'incredibile. Già, perchè a morire sono stati quasi millecinquecento uccellini tra i quali moltissimi pettirossi e usignoli che, letteralmente piovuti dal cielo e con i corpicini martoriati, hanno drammaticamente colorato strade e marciapiedi della nota città statunitense in un solo giorno. Così, dopo la macabra scoperta da parte di buona parte della cittadinanza che se li è trovati anche sui tetti, ci si chiede cosa possa aver ucciso tutti quegli uccellini praticamente in contemporanea.

No, stavolta i cambiamenti climatici non sono sul banco degli imputati e nemmeno un'ipotetica quanto fantasmagorica batteria di doppiette che potrebbe averli attesi al varco. Il colpevole va ricercato altrove, anzi, lassù. Sì perchè ad uccidere i poveri volatili, molti dei quali migratori, sono stati i grattacieli. Centinaia e centinaia di schianti contro gli edifici più alti della città che chissà per quale ignoto motivo, quegli uccellini non sono riusciti ad evitare e che li ha fatti stramazzare a terra.

Incidenti del genere, per quanto strano possa a prima vista sembrare, non sono affatto rari anche se non di queste proporzioni. Come descritto dall'ornitologo Keith Russel su The Inquirer di Philadelphia, "La questione è un grosso problema nel mondo della conservazione degli uccelli". Tanto che, ha aggiunto, "Si stima che ogni anno, quasi un miliardo di volatili muoiono a causa dell'impatto con gli edifici".

Ultimo aggiornamento: 18:04

