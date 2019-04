Uccide il cane a fucilate e scappa. Un particolare incastra l'uomo: denunciato

Uccide il cane fucilate e scappa. Un particolare incastra l'uomo: denunciato. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Rovigo alla Procura per aver ucciso a fucilate un cane meticcio. Il fatto è avvenuto il 7 aprile a Crespino, in provincia di Rovigo. Lungo una strada bianca un abitante aveva sentito l'esplosione di due spari e aveva trovato a terra un cane ormai morto con una vistosa ferita da arma da fuoco. Grazie al ritrovamento di una cartuccia è stato individuato l'autore del fatto, che è stato denunciato. L'uomo non ha saputo motivare il gesto.