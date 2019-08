Leon ucciso dai suoi leoni: la terribile fine di Lion Man in Sud Africa

Sabato 24 Agosto 2019, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono storie così drammatiche che, alla fine, non vince nessuno. Non ha vinto il vecchio allevatore e nemmeno i suoi amati leoni. Sono tutti morti. E ora, dopo la tragedia, ci si chiede il perchè. Perchè, quei leoni hanno attaccato chi li aveva allevati sin da quando erano cuccioli? E poi se, come sembra appurato, soltanto uno dei tre leoni, ha ferito mortalmente il suo padrone, perchè ucciderli tutti e tre? Domande che, almeno finora, non trovano risposta. E allora, proviamo a ricostruire quanto accaduto.Siamo al Mahala View Lion Lodge, a due passi da Cullinan, piccolo centro non distante da Pretoria, in Sudafrica. Il lodge, di proprietà di Leon van Biljon, settantenne appassionato di natura e grandi felini, è noto in tutta la zona per la presenza di tre splendidi leoni adulti che Leon, ha allevato sin da quando erano piccoli. Rambo, Katryn e Nakita, questi i loro nomi, sono le star del lodge che viene abitualmente frequentato da turisti e appassionati. Negli anni, il rapporto tra i leoni e Leon, sembra essere consolidato e gli affari sembrano andare bene.Tanto che Leon, ribattezzato The Lion Man, è ormai un personaggio noto e le immagini come quella che pubblichiamo, delle quali è pieno il sito ufficiale della struttura così come la pagina social dedicata, affascinano. Poi, improvvisamente, accade qualcosa che avrebbe segnato il destino di uomo e animali per sempre. E' martedì 20 agosto. Leon si trova all'interno dell'area che ospita i leoni. Controlla che tutto sia a posto. Il lodge, nel frattempo, è già aperto con i primi visitatori che, incuriositi dagli animali, si avvicinano. Non è chiaro quando e come sia partito l'attacco. Quel che è certo è che Leon si è trovato addosso uno dei leoni e che questo, ha cominciato a morderlo e ferirlo con zanne e artigli.L'attacco, del quale nessuno si sarebbe accorto, riduce il Leon in fin di vita ed i soccorsi, prontamente intervenuti dopo l'allarme lanciato dai vicini, non riescono a salvarlo. Gli innumerevoli morsi e le profonde ferite riportate, anche sul collo, lo avrebbero ucciso di lì a poco. Poco dopo la morte dell'uomo, i tre leoni sono stati abbattuti a colpi di arma da fuoco. A giustiziare Rambo, Katryn e Nakita, secondo quanto riportato dai quotidiani locali, alcuni collaboratori di Leon. Così, senza vinti nè vincitori, giustizia è stata fatta.