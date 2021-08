Ucciso Mopane, leone simbolo del Parco naturale dello Zimbabwe. Era padre di sei cuccioli

Per riuscire ad ucciderlo, prima lo hanno attirato con delle esche e poi, una volta a tiro, è partita la freccia. Si perché ad uccidere Mopane, uno dei leoni simbolo del Parco Nazionale di Hwange, in Zimbabwe, non sarebbe stato il solito fucile di grosso calibro in uso ai cacciatori di trofei ma arco e frecce. Certo, alla fine, quando ormai il povero leone era già gravemente ferito, probabilmente è stato finito con un colpo d'arma da fuoco ben assestato ma vuoi mettere il gusto di cacciare con arco e frecce?

Mopane, 12 anni, viveva in branco con i suoi sei cuccioli

La domanda doveva essersersela posta anche il noto dentista americano che, era il luglio del 2015, nella stessa area dove è stato ucciso Mopane, aveva inaugurato la tendenza vintage facendo fuori il leone Cecil con l'arco. Anche allora, però, era stato necessario il colpo di grazia. Mopane, come documentato dalla immagine diffusa sui social da SA People News, era un leone adulto di 12 anni. Nel pieno del vigore, viveva in un branco insieme ai suoi sei cuccioli che, ora, potrebbero morire.

La perdita di un maschio alfa qual'era, nei branchi di leoni può generare lotte intestine per la supremazia che possono significare la perdita dei cuccioli e persino di esemplari adulti. Anche e soprattutto per questo, il danno provocato dal cacciatore di trofei probabilmente si ripercuoterà pesantemente per settimane, se non mesi. La tragica fine del leone Mopane segue quella altrettanto tragica del suo vecchio compagno d'avventure Sidhule, anche lui braccato e ucciso dai cacciatori. Era il 10 agosto del 2019, data universalmente conosciuta come Giornata mondiale del Leone.