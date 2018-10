Un cane crede di poter sfidare e vincere una tigre, l'epilogo è drammatico

Venerdì 12 Ottobre 2018, 17:36

È diventato virale un video che mostra un cane che sfida ripetutamente una tigre legata. Nelle immagini si può notare come il cane, che è almeno la metà del felino, avanza più volte, abbaiando in segno di sfida verso la tigre che è legata a una corda.Inizialmente il felino non sembra reagire e questo attaggiamento apatico ha indotto il cane a credere di poter sfidare e vincere la maestosa tigre. Nell'ultima scena della registrazione, invece, si vede il drammatico momento in cui il felino afferra senza alcuno sforzo il cane che cade prigioniero nelle sue grinfie.