Elefante mangia un sacchetto di plastica lanciato da un visitatore in uno zoo cinese

Un visitatore dello zoo di Kunming, situato nel sud-est della Cina, ha documentato con un video il momento esatto in cui un elefante mangia un sacchetto di plastica lanciato da un altro turista, secondo quanto riferito dai media locali.

Nelle immagini, è possibile vedere il pachiderma che solleva da terra un sacchetto di plastica in cui era avvolta una mela lanciata da un visitatore, il quale contravvenendo ai cartelli che chiedevano di non dare da mangiare agli animali l'aveva offerto all'elefante.

«Pensavo che avrebbe raccolto solo la mela, invece ha mangiato tutto», ha detto l'autore del gesto, identificato solo come Cheng, che ha informato le autorità dello zoo.

Da parte loro, i funzionari dello zoo di Kumming hanno assicurato che l'animale è in buone condizioni. Gli sono stati somministrati alcuni farmaci per aiutarlo a smaltire naturalmente la spazzatura che ha ingoiato.

A causa degli alti livelli di inquinamento da plastiche monouso, che colpiscono gravemente mari e fiumi del Paese asiatico, le autorità cinesi hanno introdotto all'inizio di quest'anno nuove misure con le quali si chiede il divieto totale entro il 2022 di questo tipo di materiali nelle grandi città, come Shanghai o Pechino, regola che verrà estesa al resto del territorio cinese nel 2025.

