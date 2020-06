Un gatto torna a casa dopo tre anni di avventure (​magro e irriconoscibile)

Ludwig, un gatto di 13 anni e 7 mesi, è tornato a casa magro e irriconoscibile. Dov'è stato e cosa ne sia stato di lui in tutto questo tempo resta un mistero.



Una rete di rifugi per animali estoni ha condiviso la commovente storia di un gatto che per tre anni è scomparso e che è tornato miracolosamente a casa quest'inverno, mentre il suo proprietario lo dava per morto.



Ludwig è riapparso solo, triste e trascurato sotto le finestre di un condominio di Vorumaa, e un'anziana donna che viveva in uno degli appartamenti si è lasciata intenerire e ha cominciato a dargli da mangiare. La donna non immaginava che potesse trattarsi di un gatto domestico smarrito, e infatti per lei Ludwig era un gatto randagio dai toni arancioni e senza nome.



Quando la donna ha avuto dei problemi di salute e è stato necessario ricoverarsi in ospedale, non ha lasciato il gatto in balia del suo destino e ha chiesto aiuto alle autorità locali, che a loro volta hanno portato Ludwig in un rifugio per animali. La prima cosa che i dipendenti del centro hanno fatto è stata verificare se il gatto avesse un microchip identificativo. Così, hanno scoperto la vera identità del gatto e hanno contattato il presunto proprietario, componendo il numero di telefono indicato nei dati del chip. Tuttavia, quella persona ha spiegato che si è preso cura del gatto solo temporaneamente e che il suo proprietario era un altro.



Il personale del rifugio è riuscito a individuare il vero proprietario di Ludwig, che è stato molto sorpreso di apprendere che il suo gatto fosse ancora vivo. L'uomo ha raccontato che il felino era scomparso tre anni fa e dopo diversi mesi di ricerche infruttuose ha pensato che il gatto fosse morto.



Fortunatamente, Ludwig, il viaggiatore, è tornato al calore della sua casa e alla fine si è riunito con il suo proprietario.