Leone marino sale sulla barca di una donna per salvarsi dalle orche, ma lei lo caccia via

Correction: it’s a seal lion and she did kick it off the boat ☠️ pic.twitter.com/h9ZeNyUV8V — Eye- (@castrowas95) September 25, 2021

Una donna che stava navigando a largo della costa della British Columbia, Canada occidentale, si è spaventata nello scoprire che sulla sua imbarcazione era salito un leone marino per salvarsi da alcuni predatori.

Nel video, originariamente pubblicato su TikTok, la donna mostra l'inaspettato ospite mentre la sua barca viene circondata da diverse orche. «Non so cosa fare. Devi andartene», si sente dire con tono allarmato nella registrazione dalla donna, rivolgendosi al leone marino.

In un altro video, apparentemente girato successivamente, si vede come la donna accelera quando cammina verso il leone marino e alza la voce, e in quel preciso momento l'animale torna in acqua.

I video sono diventati virali sui social media e hanno suscitato varie reazioni. Alcuni utenti hanno composto delle parodie sulla situazione, postando immagini delle orche armate, chiedendo alla donna di consegnare loro l'animale. Mentre altri utenti hanno criticato la donna per non essere riuscita a salvare il leone marino. Un utente si è chiesto perché non potesse continuare a navigare con l'animale a bordo. A sua discolpa la donna ha ribattuto che le orche sono in via di estinzione, mentre i leoni marini no.