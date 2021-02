Un orso cerca di intrufolarsi in una trasmissione in diretta

Il DJ Jody Flemming, della città di Asheville, nella Carolina del Nord, stava trasmettendo in live streaming una sessione per i suoi follower sui social media, quando, improvvisamente, è stato interrotto da un curioso visitatore che ha cercato di intrufolarsi dalla porta alle sue spalle.

In piena diretta, il grosso orso nero selvatico è apparso sullo schermo, sporgendosi sulla porta a vetri proprio dietro Flemming. A quanto pare, l'animale è stato attratto dalla musica, tanto è vero che si è alzato persino sulle zampe posteriori, interessato a ciò che stava accadendo all'interno della casa. Per circa un minuto, Flemming non si è accorto di niente. Quando, finalmente, si è voltato e ha visto l'intruso, non si è fatto prendere dal panico e si è precipitato immediatamente alla porta.

In quel momento, qualcosa ha spaventato l'intruso che è scomparso e Flemming ha potuto riprendere la sua sessione.

Secondo l'agenzia di stampa Caters, che ha pubblicato il video sul proprio canale YouTube la scorsa settimana, la divertente scena si è svolta lo scorso ottobre.

