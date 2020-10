​Un orso di quasi 200 chili attacca il domatore durante l'esibizione in un circo in Cina

Sono apparse in Rete le immagini dell'aggressione di un orso nei confronti del suo domatore durante uno spettacolo circense svoltosi nel distretto cinese di Puyang.



Il video mostra la violenza dell'animale, del peso di quasi 200 chili, che attacca l'addestratore, mentre un altro uomo che lavora per il circo corre rapidamente in soccorso del povero capitato e cerca di spaventare il mammifero per poter liberare il suo collega. Ben presto, poi, molti altri dipendenti sono intervenuti nel tentativo di allontanare l'animale, colpendolo con dei bastoni.







Alla fine il domatore è riuscito a scappare riportando ferite non gravi e comunque non mortali, secondo quanto precisato dal Daily Mail che ha citato i media locali. Sembrerebbe che l'orso abbia attaccato il domatore dopo essere stato picchiato per aver tentato di mangiare una salsiccia lanciata da un bambino.



Ultimo aggiornamento: 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA