Un pappagallo interpreta brani di musica rock con la chitarra: milioni di visualizzazioni su YouTube

Tico, un pappagallo amazzone fronte gialla, è diventato una star di YouTube accumulando 135.000 iscritti dopo aver eseguito dei brani di gruppi rock molto popolari, come i Third Eye Blind, Led Zeppelin o Psycho Killer, sempre con l'accompagnamento della chitarra del suo proprietario, Frank Maglio.

Il più grande successo di Tico, Whole Lotta Rosie degli AC/DC, ha raccolto 2,8 milioni di visualizzazioni da quando la sua versione è stata pubblicata nel marzo 2021.

I due interpreti hanno conquistato fan di tutto il mondo che lasciano commenti di stupore e di ammirazione.

Il pappagallo vive in Florida con Gina e Frank Maglio da quando è stato adottato 18 anni fa. Frank, un chitarrista professionista che lavora nel settore delle apparecchiature musicali, ha confessato al New York Post che durante la pandemia ha iniziato a suonare la sua chitarra in casa più frequentemente, cosa che ha suscitato l'interesse di Tico.

Un giorno, Frank stava suonando Stairway to Heaven quando ha deciso di sedersi accanto al pappagallo. All'improvviso il simpatico artista ha iniziato a cantare, imitando parole e melodia, mentre Gina registrava la scena. Da allora, i concerti del duo si sono trasformati in esibizioni quotidiane.