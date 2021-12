«Un regalo di Natale inaspettato»: associazione di animalisti riceve più di 800 uccellini malati

Un rifugio per animali negli Stati Uniti ha ricevuto 836 uccellini. Secondo il Detroit Animal Welfare Group - un'organizzazione senza scopo di lucro - gli uccelli sono stati donati a loro dal figlio del proprietario in due lotti. Il primo di oltre 400 unità, il 23 dicembre, e il secondo di 339, il 26 dicembre.

«Un regalo di Natale che non ci aspettavamo (...) Siamo rimasti sorpresi, ma non potevamo rifiutarli perché erano tutti rannicchiati in sette gabbie, soffocandosi a vicenda, e avevano bisogno di aiuto immediato», si legge sulla pagina facebook del Detroit Animal Welfare Group.

Gli animali provenivano da una situazione «molto malsana», alcuni visibilmente feriti e altri malati o malnutriti. Secondo il Detroit Free Press, il proprietario voleva allevarne solo alcuni, ma la situazione «è andata fuori controllo» e ha finito per averne centinaia, che ha tenuto rinchiusi in gabbie all'interno di una stanza, secondo quanto raccontato dal figlio.

L'ente e altre organizzazioni locali hanno trovato una sistemazione temporanea, successivamente verranno dati in adozione dopo essere stati valutati da un veterinario. Nel frattempo, il rifugio riceve donazioni di cibo e altri rifornimenti per prendersi cura di tutti gli uccelli a esso affidati.