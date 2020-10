L'uccello batte il record mondiale per aver volato senza sosta dall'Alaska alla Nuova Zelanda in 11 giorni

Un uccello ha fissato un nuovo record mondiale per aver volato ininterrottamente per più di 12.200 chilometri dall'Alaska alla Nuova Zelanda. Il percorso è stato tracciato dal Global Flyway Network, un gruppo di conservazione che studia gli uccelli migratori a lunga distanza.

Secondo gli specialisti, l'uccello, appartenente al gruppo Limosa, ha la struttura aerodinamica di un caccia a reazione, che gli ha permesso di partire dal nord-ovest dell'America il 16 settembre e raggiungere l'Oceania 11 giorni dopo, volando a una velocità sostenuta che in alcuni momenti a raggiunto gli 88 km/h.

L'esemplare maschio, identificato come 4BBRW, aveva un localizzatore satellitare sulla parte bassa della schiena che ha aiutato gli studiosi a seguirne il tragitto, che ha compiuto insieme ad altri quattro uccelli che insieme a lui hanno lasciato l'Alaska, dove hanno trascorso due mesi nutrendosi di vongole e vermi.

Barwit established new record of non stop flight +12000 km!

How awsome is that?!

See link to article with Jesse Conklin#biodiversity #conservation#migration #ISTC20 #IWSGconf#waders #shorebirds@GlobalFlyway @WaderStudy @eco_flyway @NIOZwdrchttps://t.co/fPqDDw741M pic.twitter.com/9FAnLCCGFU

— José A. Alves (@_JoseAAlves_) October 13, 2020