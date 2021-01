Uomo salta nell'oceano per salvare un falco pescatore impigliato in una rete

HELPING HAND: Australian man jumps into ocean to free osprey caught in fishing line. https://t.co/Rb08sKKf4U pic.twitter.com/RRxVcChWCT — ABC News (@ABC) January 14, 2021

Come mostra un video che gira in Rete, un falco pescatore è stato salvato da morte certa da un uomo.

Greg Messer è saltato nell'oceano per liberare un falco pescatore che stava per morire impigliato in una rete a Hervey Bay, nel Queensland, Australia. Messer ha commentato ai media locali che non appena ha visto un gruppo di persone osservare l'uccello in pericolo, ha sentito il dovere di aiutarlo e quindi non ha esitato a saltare in acqua.

APPROFONDIMENTI LA SORPRESA Falco fa il nido nel vaso di casa. La proprietaria lo nutre e nascono... LA CURIOSITÀ Un falco nella cappella del cimitero di Portici, salvato dai custodi IL CASO Carabinieri mettono in salvo un falco adulto della specie protetta...

Come ha spiegato l'uomo, la prima cosa che ha fatto è stata tagliare la lenza, poiché l'amo era rimasto bloccato in una roccia. Una volta tagliata la lenza, si è spostato in acque più basse per districare le ali e il corpo dell'animale, prima di metterlo al sicuro a riva.

«Secondo me, il falco capiva quello che stavo facendo, perché non ha mai cercato di beccarmi», ha dichiarato Messer. Dopo essere stato liberato, l'uccello è stato trasferito in un ospedale veterinario specializzato in animali selvatici per ricevere le necessarie cure mediche del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA