Una cagna perde i suoi cuccioli e adotta tre gattini orfani

I cuccioli di Georgia, un pastore australiano di un rifugio a Phoenix, Stati Uniti, sono nati prematuramente e non sono riusciti a sopravvivere. Poi, i dipendenti del posto hanno deciso di farle accudire altri cuccioli che, invece, avevano perso la madre, ed è così che Georgia ha adottato tre gattini.

Anita Osa, dipendente di Sunshine Dog Rescue, l'organizzazione che ha trovato per strada Georgia incinta, ha detto a ABC15 che la cagnetta «era molto triste e irrequieta, cercava ovunque i suoi cuccioli. Ha rotto il materasso su cui si trovava, nella ricerca dei suoi piccoli». Per calmarla, la dipendente le ha affidato altri cuccioli che avevano perso la mamma, confessando di non essere sicura che Georgia li accettasse.

«Prima ne ho tirato fuori uno, ho lasciato che lo annusasse e lei sembrava accettarlo, poi ho tirato fuori gli altri. È stato fantastico vedere come si è calmata immediatamente», ha ricordato Osa. Ora Georgia permette ai gattini di attaccarsi alle sue mammelle, anche se il suo corpo produce ormai poco latte. La dipendente è convinta che i gatti non hanno idea che la Georgia sia una cagna, tuttavia hanno sviluppato un forte legame.

