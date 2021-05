Una donna riesce a far schiudere un uovo comprato al supermercato

Su TikTok circolano diversi video in cui gli utenti mostrano come far schiudere le uova acquistate nei supermercati. Una donna residente nel Galles, Regno Unito, ha deciso di seguire questo metodo e ha scoperto che funziona davvero.

Dopo aver visto uno di quei video, Adele Phillips ha acquistato una mezza dozzina di uova di anatra da un negozio vicino e un'incubatrice tramite Amazon. «Ho posto le sei uova dentro e ho osservato il processo di incubazione sul Web: li ho messi a 37,5 gradi e ho aspettato dieci giorni per vedere se erano fertili o no», ha commentato la donna a Bored Panda. «Se si intravedono delle venature al 10° giorno di incubazione vuol dire che hai un uovo fertile e, con mia sorpresa, mi sono accorta che uno dei miei sei lo era!», ha aggiunto.

Il processo ha richiesto molto lavoro, cura e manutenzione. Phillips ha dovuto girare l'uovo 3-4 volte al giorno, spruzzarlo con acqua e portarlo a temperatura ambiente. Poi lo rimetteva nell'incubatrice per diverse ore prima di ripetere il processo. Giorno 27, l'anatroccolo ha iniziato a beccare il guscio d'uovo e 48 ore dopo è finalmente uscito.

La donna ha detto che inizialmente intendeva regalarlo, ma che poi dopo tutti gli sforzi investiti ha deciso di tenerlo. Lo ha chiamato Morris e gli ha persino comprato un amico per compagnia.

«Molte persone in un gruppo a cui mi sono iscritta su Facebook mi hanno detto che aveva bisogno di un amico o si sarebbero sentito molto triste e solo, quindi dato che lavoro tutto il giorno, gli ho trovato un amico in un negozio di animali che vende pollame, un altro anatroccolo di nome Beryl, e ora sono migliori amici», ha raccontato.

La stragrande maggioranza delle uova acquistate in negozio non è fecondata, ma a volte può verificarsi quando un maschio entra in uno stormo di uccelli che depongono le uova in commercio, ha spiegato The Independent.