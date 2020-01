​Una leonessa viene sacrificata a seguito di una caduta pochi giorni dopo la morte del suo compagno

Una leonessa africana dello zoo di Brookfield, Illinois, USA, è morta meno di due settimane dopo il decesso del suo compagno, secondo quanto riferito dalla Chicago Zoological Society.

Il tweet che racconta la storia della leonessa

Isis, 14 anni, era in buona salute, quando improvvisamente è stata vista sdraiata nella gabbia in cui viveva. Sebbene non vi fossero testimoni, gli esperti ritengono che l'animale abbia subito una caduta e si sia ferito.

Nonostante gli immediati soccorsi forniti a Iside, le sue ferite sono state significative e i veterinari hanno preso la decisione di sacrificarla. Bill Zeigler, vice presidente del programma sugli animali dello zoo, ha descritto ciò che è accaduto come un «evento tragico» e ha affermato che non è ancora chiaro cosa abbia causato la caduta della leonessa, sottolineando che «la sicurezza e il benessere» degli animali è la «massima priorità» dello zoo.

Zeigler ha riferito che il Dipartimento dell'Agricoltura è stato contattato per avviare un'indagine e ha indicato che il recinto della leonessa è conforme a tutti gli standard e che si tratta di un fatale «incidente».

Lo scorso 3 gennaio, Zenda, il leone africano maschio che viveva con Iside, è stato sacrificato a causa di problemi legati all'età. Entrambi gli esemplari erano arrivati a Brookfield nel maggio 2008.



Ultimo aggiornamento: 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA