Terrore in Australia, enorme squalo bianco si avvicina pericolosamente a tre bambini

Domenica 28 Luglio 2019, 16:47

Un video della durata di quasi tre minuti registrato da un drone in Australia, mostra uno squalo bianco che si avvicina a tre bambini.Il video, che in poco tempo è diventato virale, è stato pubblicato questa settimana da The Rogue Droner. Dalle immagini si può osservare che i bambini non si sono accorti della presenza del predatore, che nuota indisturbato a riva di una famosa spiaggia nel New South Wales.Nella clip si può notare lo squalo che si avvicina sempre di più ai tre bambini. L'operatore del drone ha dichiarato a Yahoo News Australia che lo squalo è alla ricerca di cibo e che è «abbastanza raro vedere uno di questi predatori così energico, così tanto vicino alla costa». L'uomo ha spiegato, inoltre, che queste immagini dimostrano che gli squali «non sono interessati ad attaccare gli esseri umani».